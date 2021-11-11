Тренер сборной Кипра – о матче с Россией: «Сыграем с главной командой группы. Показать хорошую игру – наш национальный долг»

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от игры девятого тура отбора ЧМ-2022 против России.
«Мы знаем, что сыграем с главной командой группы. Несмотря на то что мы отстаем по очкам, постараемся показать хорошую игру, это наш национальный долг! Понимаем, что победит сильнейший.
Мы знаем, что сборная России – сильная команда, но нам есть что показать, мы будем играть на все 100. Морально мы готовы к игре», – сказал Костеноглу.
- Россия примет Кипр сегодня в Санкт-Петербурге.
- Начало – в 20:00 мск.
- За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: ТАСС