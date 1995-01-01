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    Тренер сборной Кипра – о матче с Россией: «Сыграем с главной командой группы. Показать хорошую игру – наш национальный долг»

    Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу поделился ожиданиями от игры девятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Мы знаем, что сыграем с главной командой группы. Несмотря на то что мы отстаем по очкам, постараемся показать хорошую игру, это наш национальный долг! Понимаем, что победит сильнейший.

    Мы знаем, что сборная России – сильная команда, но нам есть что показать, мы будем играть на все 100. Морально мы готовы к игре», – сказал Костеноглу.

    • Россия примет Кипр сегодня в Санкт-Петербурге.
    • Начало – в 20:00 мск.
    • За 2 тура до завершения отбора россияне лидируют в группе с 2-очковым преимуществом.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9198

      Fusballer 13 минут назад

      Вы покажете хорошую игру, а мы победим!

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