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    Тренер сборной Кипра – о поражении от России: «После второго гола мы посыпались»

    Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу высказался после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

    • Россияне разгромили соперника со счетом 6:0.
    • Команда Валерия Карпина забила 1 гол до перерыва и 5 мячей после.

    «Матч начался с гола на пятой минуте, но в течение первого тайма нам все-таки удалось выровнять игру.

    До 55-й минуты мы еще держались, играли хорошо, даже создавали моменты у ворот соперника. После второго гола все пошло не так – мы посыпались, потерялись. До этого у нас были надежды.

    Конечно, мы не ждали, что будет такой счет, но сейчас главное не зацикливаться и настроиться на следующий матч», – сказал Костеноглу.

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    Источник: ТАСС

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