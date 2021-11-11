Тренер сборной Кипра – о поражении от России: «После второго гола мы посыпались»

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу высказался после матча девятого тура отбора ЧМ-2022 против России.

Россияне разгромили соперника со счетом 6:0.

Команда Валерия Карпина забила 1 гол до перерыва и 5 мячей после.

«Матч начался с гола на пятой минуте, но в течение первого тайма нам все-таки удалось выровнять игру.

До 55-й минуты мы еще держались, играли хорошо, даже создавали моменты у ворот соперника. После второго гола все пошло не так – мы посыпались, потерялись. До этого у нас были надежды.

Конечно, мы не ждали, что будет такой счет, но сейчас главное не зацикливаться и настроиться на следующий матч», – сказал Костеноглу.