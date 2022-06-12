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Расписание матчей
Лига наций
Северная Ирландия - Кипр
Северная Ирландия - Кипр: обзор матча 12 июня 2022
Северная Ирландия
12.06.2022, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа C2, 4 тур
2 : 2
Завершен
Кипр
71'
П. МакНэйр
90+4'
Д. Эванс
32'
А. Какулис
51'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Кипр
ГОЛ! 2:2!
Д. Эванс
Пас отдал
Д. Чарльз
90'
+4
79'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
А. Какулис
ГОЛ! 1:2!
П. МакНэйр
71'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
К. Лафферти
70'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
К. МакМенамин
69'
69'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
К. Лайфис
68'
Желтая карточка
К. Лайфис
Желтая карточка
С. Дэвис
68'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Ш. Чарльз
60'
Замена
Г. Уит
️️️️
Ш. Ловери
60'
59'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
М. Ционис
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Какулис
Пас отдал
М. Ционис
46'
Замена
А. Панайоту
️️️️
И. Питтас
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Какулис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
7
Конор МакМенамин
ЛЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Броди Спенсер
ЦЗ
22
Кирон Браун
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Кипр
12
Андреас Христодулу
ВР
9
Иоаннис Питтас
ЛЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ПЗ
6
Алекс Гогич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Джош Кларк
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
21
Чарли МакКэн
ОП
19
Лайам Доннелли
ОП
18
Гэвин Уит
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Кипр
1
Иоаким Тумпас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
5
Андреас Панайоту
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
3-3-1-2
23
Карсон
17
МакНэйр
5
Эванс
20
Спенсер
7
МакМенамин
19
Чарльз
22
Браун
8
Дэвис
9
Ловери
10
Лафферти
3-1-3-3
12
Христодулу
18
Артиматас
3
Панайоту
9
Питтас
6
Гогич
23
Кириаку
20
Кастанос
19
Лайфис
21
Ционис
11
Какулис
9
Христофи
9
Ловери
18
Уит
18
Уит
9
Ловери
19
Чарльз
6
Томпсон
6
Томпсон
19
Чарльз
7
МакМенамин
7
МакГинн
7
МакГинн
7
МакМенамин
10
Лафферти
9
Чарльз
9
Чарльз
10
Лафферти
9
Питтас
5
Панайоту
5
Панайоту
9
Питтас
19
Лайфис
4
Иоанну
4
Иоанну
19
Лайфис
11
Какулис
5
Кателарис
5
Кателарис
11
Какулис
21
Ционис
15
Папулис
15
Папулис
21
Ционис
Остались в запасе
Северная Ирландия
Кипр
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Джош Кларк
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
21
Чарли МакКэн
ОП
19
Лайам Доннелли
ОП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
1
Иоаким Тумпас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
23
Джош Кларк
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
21
Чарли МакКэн
ОП
19
Лайам Доннелли
ОП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
Остались в запасе
1
Иоаким Тумпас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Северная Ирландия - Кипр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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