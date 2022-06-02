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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Косово
Кипр - Косово: обзор матча 02 июня 2022
Кипр
02.06.2022, четверг, 19:00
Лига наций, группа C2, 1 тур
0 : 2
Завершен
Косово
65'
В. Бериша
78'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Косово
90'
Желтая карточка
И. Дрешевич
86'
Замена
З. Битики
️️️️
М. Рашица
80'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
78'
ГОЛ! 0:2!
Э. Жегрова
Пас отдал
Ф. Лосаж
Замена
А. Какулис
️️️️
Н. Иоанну
77'
76'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
В. Бериша
Замена
Л. Лоизу
️️️️
М. Ционис
71'
70'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Б. Идризи
Замена
И. Питтас
️️️️
Ф. Папулис
67'
Замена
А. Панайоту
️️️️
М. Антониу
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Бериша
Пас отдал
В. Мурики
36'
Желтая карточка
М. Криезиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЛЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
7
Минас Антониу
ПЗ
6
Алекс Гогич
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
4
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
8
Бетим Фазлийи
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
10
Эдон Жегрова
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Кипр
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
5
Андреас Панайоту
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
7
Зимер Битики
ЛВ
10
Арбер Зенели
ЛВ
19
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
10
Эмир Сахити
ЦФ
3-1-3-3
22
Михаил
3
Панайоту
4
Иоанну
7
Антониу
6
Гогич
20
Кастанос
23
Кириаку
18
Артиматас
3
Сотириу
15
Папулис
21
Ционис
4-2-3-1
1
Мурич
13
Ррахмани
3
Алити
4
Криезиу
20
Кастрати
14
Бериша
8
Фазлийи
7
Рашица
22
Идризи
10
Жегрова
18
Мурики
15
Папулис
9
Питтас
9
Питтас
15
Папулис
21
Ционис
10
Лоизу
10
Лоизу
21
Ционис
4
Иоанну
11
Какулис
11
Какулис
4
Иоанну
7
Антониу
5
Панайоту
5
Панайоту
7
Антониу
14
Бериша
5
Дрешевич
5
Дрешевич
14
Бериша
22
Идризи
19
Лосаж
19
Лосаж
22
Идризи
7
Рашица
7
Битики
7
Битики
7
Рашица
Остались в запасе
Кипр
Косово
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
10
Арбер Зенели
ЛВ
10
Эмир Сахити
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
0
Тони Домджони
ЦП
10
Арбер Зенели
ЛВ
10
Эмир Сахити
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Кипр - Косово
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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