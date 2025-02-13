Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Целе
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
АПОЭЛ
32' Д. Абагна 70' К. Лайфис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
41
Ricardo Silva
ВР
81
Клемен Неманич
ЦЗ
2
Жан Карничник
(К) ЦЗ
19
Mark Zabukovnik
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
8
Марио Квесич
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
88
Тамар Светлин
АП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
47
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К) ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Стефан Дражич
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Целе
12
Luka Kolar
ВР
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
88
Clement Lhernault
ЦП
17
Алеша Матко
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
АПОЭЛ
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
10
Маркиньос
ЛВ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
4-2-2-2
41
81
Неманич
2
Карничник
19
2
Ньето
35
8
Квесич
88
Светлин
10
Сеслар
47
Кучис
44
4-4-2
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
16
Сушич
6
Кинтилья
77
Абагна
34
Лайфис
6
Галанопулос
8
Техера
11
Донис
9
Дражич
44
3
Вуклишевич
3
Вуклишевич
44
8
Квесич
88
88
8
Квесич
35
17
Матко
17
Матко
35
10
Сеслар
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
10
Сеслар
77
Абагна
23
23
77
Абагна
11
Донис
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Донис
Маркиньос
14
Альехо
14
Альехо
Маркиньос
9
Дражич
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Дражич
Остались в запасе
Целе
АПОЭЛ
12
Luka Kolar
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Целе - АПОЭЛ
1
4
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
17
Количество передач
483
320
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Целе» против АПОЭЛа, матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – АПОЭЛ

«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций АПОЭЛ Целе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+