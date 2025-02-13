13.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Составы команд
Целе
4-2-2-2
41
81
Неманич
2
Карничник
19
2
Ньето
35
8
Квесич
88
Светлин
10
Сеслар
47
Кучис
44
4-4-2
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
16
Сушич
6
Кинтилья
77
Абагна
34
Лайфис
6
Галанопулос
8
Техера
11
Донис
9
Дражич
44
3
Вуклишевич
3
Вуклишевич
44
8
Квесич
88
88
8
Квесич
35
17
Матко
17
Матко
35
10
Сеслар
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
10
Сеслар
77
Абагна
23
23
77
Абагна
11
Донис
10
Маркиньос
10
Маркиньос
11
Донис
Маркиньос
14
Альехо
14
Альехо
Маркиньос
9
Дражич
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Дражич
Остались в запасе
Целе
АПОЭЛ
12
Luka Kolar
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
12
Luka Kolar
ВР
88
Марко Дулкэ
ОП
10
Нино Коутер
ЦП
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
17
Мариус Корбу
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Целе - АПОЭЛ
1
4
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
17
Количество передач
483
320
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Целе» против АПОЭЛа, матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – АПОЭЛ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»