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    Маноло Хименес

    Тренер
    Имя Маноло
    Фамилия Хименес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 26 января 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АЕК 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2017 АЕК 0 : 2 ЦСКА
    02.08.2017 ЦСКА 1 : 0 АЕК
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