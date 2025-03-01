Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маноло Хименес - статистика

Испания
26 января 1964 (62)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
АПОЭЛ
19
8
5
6
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
Арис
3 : 0
01.03.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
АПОЭЛ
0 : 2
24.02.2025
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
АЕЛ
1 : 2
16.02.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
АПОЭЛ
0 : 0
08.02.2025
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
Анортосис
2 : 2
03.02.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
АПОЭЛ
7 : 0
26.01.2025
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
АЕК
2 : 1
20.01.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 18 тур
АПОЭЛ
4 : 0
12.01.2025
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
08.01.2025
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
АПОЭЛ
3 : 0
04.01.2025
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
Этникос
2 : 2
23.12.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
АПОЭЛ
2 : 0
15.12.2024
Эносис Неон Паралимни
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Омония
2 : 2
07.12.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АПОЭЛ
1 : 2
02.12.2024
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
2 : 1
23.11.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АПОЭЛ
4 : 0
10.11.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Аполлон
0 : 0
02.11.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
АПОЭЛ
2 : 0
28.10.2024
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Омония Арадипу
0 : 5
19.10.2024
АПОЭЛ
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
2
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
3
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+