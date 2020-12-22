Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера близок к уходу из греческого клуба, сообщает Sportime.

Основные кандидаты на замену итальянцу – Маноло Хименес и Густаво Пойет, каждый из которых уже руководил АЕКом. Владелец клуба уже контактировал со специалистами.