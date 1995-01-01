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    Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера близок к уходу из греческого клуба, сообщает Sportime.

    Основные кандидаты на замену итальянцу – Маноло Хименес и Густаво Пойет, каждый из которых уже руководил АЕКом. Владелец клуба уже контактировал со специалистами.

    • АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
    • После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.

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    Источник: Sportime

    Sportime - греческая ежедневная газета о спорте. Аудитория в фейсбуке - 30 тыс. подписчиков.

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