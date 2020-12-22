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  • Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет

Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет

22 декабря 2020, 13:19
3

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера близок к уходу из греческого клуба, сообщает Sportime.

Основные кандидаты на замену итальянцу – Маноло Хименес и Густаво Пойет, каждый из которых уже руководил АЕКом. Владелец клуба уже контактировал со специалистами.

  • АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
  • После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.

Источник: Sportime

Sportime - греческая ежедневная газета о спорте. Аудитория в фейсбуке - 30 тыс. подписчиков.

Греция. Суперлига АЕК Хименес Маноло Пойет Густаво Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Давид59
1608641410
По России не скучает? Тут как раз вакансия зреет.
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NewLife
1608642988
Ни Каррера, ни Промес Спартаку не нужен. Как говорил ОИР - отработанный материал.
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