Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера близок к уходу из греческого клуба, сообщает Sportime.
Основные кандидаты на замену итальянцу – Маноло Хименес и Густаво Пойет, каждый из которых уже руководил АЕКом. Владелец клуба уже контактировал со специалистами.
- АЕК в 12 матчах набрал 24 очка и занимает четвертое место в таблице греческой Суперлиги, отставая от лидера на 8 очков.
- После после поражения от «Панатинаикоса» (1:2) Каррера заявил, что готов покинуть команду, если футболисты считают его ответственным за неудачные результаты команды.
Источник: Sportime
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