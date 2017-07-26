Хименес не увидел ошибок в обороне АЕКа

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес считает, что допущенные две единственные ошибки привели к пропущенным голам его команды от ЦСКА в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что игра закончилась со счетом 0:2.

«Я не видел сегодня ошибок в обороне, которые мы делали в прошлом году. Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал.

До конца первого тайма мы превосходили соперника как по игре, так и по моментам, но потом был назначен нелепый угловой. Во втором тайме соперник вновь воспользовался своим шансом. Но ничего, будем готовиться ко второй игре.

АЕК испугался соперника? Не понимаю данный вопрос, играли все-таки не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА – опытная и хорошая команда, которая сегодня переиграла нас по стандартным положениям», – заявил Хименес.

Напомним, что ответная встреча команд состоится в Москве в среду, 2 августа.