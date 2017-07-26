Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хименес не увидел ошибок в обороне АЕКа

26 июля 2017, 06:18

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес считает, что допущенные две единственные ошибки привели к пропущенным голам его команды от ЦСКА в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, что игра закончилась со счетом 0:2.

«Я не видел сегодня ошибок в обороне, которые мы делали в прошлом году. Сегодня допустили только две значимые ошибки. Три центральных защитника доминировали в штрафной в борьбе наверху. А в целом, кроме углового и одного момента, соперник ничего не создал.

До конца первого тайма мы превосходили соперника как по игре, так и по моментам, но потом был назначен нелепый угловой. Во втором тайме соперник вновь воспользовался своим шансом. Но ничего, будем готовиться ко второй игре.

АЕК испугался соперника? Не понимаю данный вопрос, играли все-таки не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА – опытная и хорошая команда, которая сегодня переиграла нас по стандартным положениям», – заявил Хименес.

Напомним, что ответная встреча команд состоится в Москве в среду, 2 августа.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Хименес Маноло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
17
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
10
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
26
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
11 сентября
15
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+