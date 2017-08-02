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Хименес: «АЕКу надо сыграть против ЦСКА хитро и мудро»

2 августа 2017, 07:06
14

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес признался, что задача выхода в следующий раунд Лиги чемпионов выглядит для его команды после домашней неудачи не самым перспективным делом. По словам специалиста, футболисты его команды хорошо мотивированы и готовы дать бой ЦСКА в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Афинах неделю назад, армейцы были сильнее со счетом 2:0.

– Есть ли шансы пройти дальше?

– Это очень сложный матч против сильного соперника. Понятно, что ошибки в домашней игре не позволили приехать сюда с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять такому сопернику, как ЦСКА, надо чаще владеть с мячом. Также заметно, что при стандартах соперник сильнее нас. Надеюсь, проведем хороший матч и добьемся нужного результата.

– Планируете ли забить быстрый мяч?

– Любая команда ставит такую цель. Нам надо сыграть хитро и мудро. Задача пройти оборону ЦСКА видится не самой легкой.

– Насколько сложно мотивировать команду после первого матча?

– В команде собраны большие профессионалы и просто классные ребята. У них нет такой проблемы. Кроме того, мы смогли в прошлом сезоне пробиться в Лигу чемпионов и хотим продолжить играть здесь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов АЕК Хименес Маноло
Комментарии (14)
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Дядя Серёжа
1501648023
А кто скажет, что едет проигрывать? Всем футбола, коням победы. Спартач.
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Ще Гевара
1501650221
Поздно батенька.
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Catastrofa
1501650981
Ну только если очень хитро и очень мудро , а иначе пипец и это более вероятно !
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FERZZ
1501652040
Хитро это оставить одного вратаря, а остальным спрятаться на трибунах :)
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chempion_cska
1501652663
Главный тренер АЕКа оптимист, это значит, что будем смотреть бескомпромиссный матч.
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insider_retro
1501652829
Надеюсь, что армейцы выйдут на игру без шапкозакидательского настроения, выложатся по полной, добьются красивой победы и положат очки в копилку России!!.... Грекам останется не переходя на половину ЦСКА мудро и хитро отмучится 90 минут и вернутся в национальный чемпионат для новых свершений....
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raritet
1501654269
Поздно ,как говориться, пить боржоми. Это нужно было в Израиле, хитро и мудро, а здесь в Москве вас растопчут кони.
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adekvat
1501657014
Ставлю на ЦСКА.
Ответить
зенит ничто
1501658957
не поможет!цска сильнее!
Ответить
Lev Aleks
1501663136
Ну максимум ничейку они смогут с Цска скатать не более)
Ответить
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