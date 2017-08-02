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    Хименес: «АЕКу надо сыграть против ЦСКА хитро и мудро»

    Главный тренер АЕКа Маноло Хименес признался, что задача выхода в следующий раунд Лиги чемпионов выглядит для его команды после домашней неудачи не самым перспективным делом. По словам специалиста, футболисты его команды хорошо мотивированы и готовы дать бой ЦСКА в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Напомним, что в первом матче, который состоялся в Афинах неделю назад, армейцы были сильнее со счетом 2:0.

    – Есть ли шансы пройти дальше?

    – Это очень сложный матч против сильного соперника. Понятно, что ошибки в домашней игре не позволили приехать сюда с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять такому сопернику, как ЦСКА, надо чаще владеть с мячом. Также заметно, что при стандартах соперник сильнее нас. Надеюсь, проведем хороший матч и добьемся нужного результата.

    – Планируете ли забить быстрый мяч?

    – Любая команда ставит такую цель. Нам надо сыграть хитро и мудро. Задача пройти оборону ЦСКА видится не самой легкой.

    – Насколько сложно мотивировать команду после первого матча?

    – В команде собраны большие профессионалы и просто классные ребята. У них нет такой проблемы. Кроме того, мы смогли в прошлом сезоне пробиться в Лигу чемпионов и хотим продолжить играть здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 07:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:05

      Хитро это проиграть 0-3 и более,ЦСКА сильнее намного,к вашему сожалению

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 августа 2017, 11:38

      Ну максимум ничейку они смогут с Цска скатать не более)

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 2 августа 2017, 10:36

      Выигрывают только на классе. Никакие фокусы здесь не помогут...

      3
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 августа 2017, 10:29

      не поможет!цска сильнее!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 августа 2017, 10:27

      Играйте ребята в " лиге чемпионов Древней Греции " ......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 2 августа 2017, 09:56

      Ставлю на ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 2 августа 2017, 09:11

      Поздно ,как говориться, пить боржоми. Это нужно было в Израиле, хитро и мудро, а здесь в Москве вас растопчут кони.

      2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > raritet 2 августа 2017, 10:14

      в Израиле?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 08:47

      Надеюсь, что армейцы выйдут на игру без шапкозакидательского настроения, выложатся по полной, добьются красивой победы и положат очки в копилку России!!....
      Грекам останется не переходя на половину ЦСКА мудро и хитро отмучится 90 минут и вернутся в национальный чемпионат для новых свершений....

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 августа 2017, 08:44

      Главный тренер АЕКа оптимист, это значит, что будем смотреть бескомпромиссный матч.

      1
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 2 августа 2017, 08:34

      Хитро это оставить одного вратаря, а остальным спрятаться на трибунах :)

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