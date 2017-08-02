Хименес: «АЕКу надо сыграть против ЦСКА хитро и мудро»

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес признался, что задача выхода в следующий раунд Лиги чемпионов выглядит для его команды после домашней неудачи не самым перспективным делом. По словам специалиста, футболисты его команды хорошо мотивированы и готовы дать бой ЦСКА в ответной встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Афинах неделю назад, армейцы были сильнее со счетом 2:0.

– Есть ли шансы пройти дальше?

– Это очень сложный матч против сильного соперника. Понятно, что ошибки в домашней игре не позволили приехать сюда с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять такому сопернику, как ЦСКА, надо чаще владеть с мячом. Также заметно, что при стандартах соперник сильнее нас. Надеюсь, проведем хороший матч и добьемся нужного результата.

– Планируете ли забить быстрый мяч?

– Любая команда ставит такую цель. Нам надо сыграть хитро и мудро. Задача пройти оборону ЦСКА видится не самой легкой.

– Насколько сложно мотивировать команду после первого матча?

– В команде собраны большие профессионалы и просто классные ребята. У них нет такой проблемы. Кроме того, мы смогли в прошлом сезоне пробиться в Лигу чемпионов и хотим продолжить играть здесь.