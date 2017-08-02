Хименес: «Сила ЦСКА – в командной игре. Армейцы играют как машина»

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес поделился наблюдениями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (1:0). Специалист подчеркнул, что гордится выступлением своих подопечных.

– Если совсем кратко: счет по угловым после двух матчей – 0:3. А в целом, ЦСКА очень серьезный клуб, у которого игроки просто сильнее. Против такой команды на «стандартах» нужно играть иначе. Мы действовали плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как изменилась бы игра, если бы случился гол Юханссона. Но он не состоялся, поэтому предположения уже чисто теоретические. С одной стороны, я недоволен результатом, с другой стороны, я горжусь своими футболистами.

– Вы отрабатывали оборонительные действия при угловых после первого матча?

– Разумеется. И все «стандарты», и угловые. Скажу честно, с тех пор как я работаю в АЕК, ЦСКА – единственная команда, которая забила нам со «стандарта». Это не вопрос нашей работы, а вопрос мастерства русских игроков.

– Кого выделили бы в составе ЦСКА после двух матчей?

– Было бы несправедливо выделять кого-то одного. Сила ЦСКА – в командной игре. ЦСКА играет как машина, хорошо работающая машина.