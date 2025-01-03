Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что в «Химки» перейдет нигерийский полузащитник Фаваз Абдуллахи из АПОЭЛа. Также в подмосковный клуб вернется ивуарийский полузащитник Бони Амиан из минского «Динамо».

– Ваш футболист Бони Амиан возвращается в «Химки»?

– Сейчас в «Химки» приходят Бони и еще один мой центральный полузащитник Фаваз Абдуллахи. Бони – один из лучших центральных полузащитников в Беларуси, которого хотел подписать даже «Гент».

Абдуллахи – чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что еще молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании.

– Им уже сделали визы?

– Визы уже сделали. Должны скоро перейти. Многое еще зависит от того, чтобы с «Химок» сняли бан. Будем надеяться, что все сложится нормально, и Фаваза заявят.