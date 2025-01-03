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    Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»

    Агент Дмитрий Селюк сообщил, что в «Химки» перейдет нигерийский полузащитник Фаваз Абдуллахи из АПОЭЛа. Также в подмосковный клуб вернется ивуарийский полузащитник Бони Амиан из минского «Динамо».

    – Ваш футболист Бони Амиан возвращается в «Химки»?

    – Сейчас в «Химки» приходят Бони и еще один мой центральный полузащитник Фаваз Абдуллахи. Бони – один из лучших центральных полузащитников в Беларуси, которого хотел подписать даже «Гент».

    Абдуллахи – чемпион Кипра в составе АПОЭЛа. Он чем-то напоминает Яя Туре в молодости. Очень хороший футболист. Техничный, сумасшедшее видение поля. Понятно, что еще молод, сыроват. Но, думаю, сезон поиграет в России и окажется в Испании.

    – Им уже сделали визы?

    – Визы уже сделали. Должны скоро перейти. Многое еще зависит от того, чтобы с «Химок» сняли бан. Будем надеяться, что все сложится нормально, и Фаваза заявят.

    • В сезоне-2023/24 21-летний Абдуллахи выступал за АПОЭЛ, с которым стал чемпионом Кипра.
    • Вторую часть 2024 года 21-летний полузащитник играл в «Гомеле», где провел 13 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
    • 21-летний полузащитник Бони Амиан провел в этом сезоне 9 матчей за «Динамо Мн».

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    Источник: Legalbet

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    03.01.2025 11:40
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    Комментарии (2)
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    Skull_Boy
    1735895904
    Интересовался Гент, а перейдет в могучие болотные Химки, эпический агент-олигофрен
    Ответить
    Интерес
    1735899445
    ТОрговец просроченной чёрной костью Негоро снова в деле...Есть ещё "пропасть для свободного человека"!
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