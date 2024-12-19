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  • АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

19 декабря 2024, 21:50
АПОЭЛ
19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Астана
56' А. Донис
64' К. Казуколовас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К) ВР
19
Хави Кинтилья
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
(К) ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
28
Усман Камара
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
АПОЭЛ
78
Savvas Michos
ВР
22
Андреас Христодулу
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
17
Marius Corbu
ЦФ
12
Algassime Bah
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
2-1-4-3
27
Белец
19
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
8
Техера
70
Костадинов
77
Абагна
19
Эль-Араби
11
Донис
77
Ндонгала
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
9
Жоффри
3
Петрович
3
Двали
3
Двали
3
Петрович
70
Костадинов
18
Сациас
18
Сациас
70
Костадинов
11
Донис
7
Майер
7
Майер
11
Донис
77
Ндонгала
17
17
77
Ндонгала
11
Грипши
24
Осеи
24
Осеи
11
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
9
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
9
Жоффри
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астана
78
Savvas Michos
ВР
22
Андреас Христодулу
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
12
Algassime Bah
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
22
Андреас Христодулу
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
12
Algassime Bah
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча АПОЭЛ - Астана
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
265
451
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
10
7
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча АПОЭЛ против «Астаны», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ – «Астана»

АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Астана АПОЭЛ
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