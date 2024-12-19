19.12.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 6 тур
Лига конференций, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
АПОЭЛ
АПОЭЛ
2-1-4-3
27
Белец
19
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
34
Лайфис
8
Техера
70
Костадинов
77
Абагна
19
Эль-Араби
11
Донис
77
Ндонгала
4-2-3-1
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
9
Жоффри
3
Петрович
3
Двали
3
Двали
3
Петрович
70
Костадинов
18
Сациас
18
Сациас
70
Костадинов
11
Донис
7
Майер
7
Майер
11
Донис
77
Ндонгала
17
17
77
Ндонгала
11
Грипши
24
Осеи
24
Осеи
11
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
9
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
9
Жоффри
Остались в запасе
АПОЭЛ
Астана
78
Savvas Michos
ВР
22
Андреас Христодулу
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
12
Algassime Bah
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
22
Андреас Христодулу
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
12
Algassime Bah
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча АПОЭЛ - Астана
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
265
451
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
10
7
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча АПОЭЛ против «Астаны», 6 тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Оkko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»