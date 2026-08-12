Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «РФШ» и «Яблонцем» пройдет 13 августа в Риге на стадионе «Спортивный парк LNK». Хозяева из Латвии подходят к игре после поражения в первом матче (0-2) и нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако их общая форма впечатляет – они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и забивают в 26 из 28. Гости из Чехии, напротив, находятся в блестящем состоянии: они выиграли пять последних матчей подряд, не пропускают в четырех встречах и уже имеют комфортное преимущество после домашней победы. Сможет ли латвийский клуб использовать фактор родного поля и совершить камбэк, или «Яблонец» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «РФШ» говорит их феноменальная стабильность и атакующая мощь на домашнем стадионе. Латвийский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей и забивает в 26 из 28 встреч, что свидетельствует о высоком уровне организации игры и умении создавать моменты. В среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола за матч – это лучший показатель среди команд в этой паре. В первом матче «РФШ» уступил 0-2, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды традиционно скромнее. Дома латвийцы способны на многое: в чемпионате Латвии они разгромили «Гробиня» (6-1), а в Лиге Конференций уверенно переиграли «Вестри» (4-1). Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола, что может позволить гостям забить на выезде.

«Яблонец» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в отличной форме. Чешский клуб выиграл пять последних матчей подряд, причем в четырех из них не пропустил ни одного гола. В среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а забивают 1,80 гола за матч, что делает их практически непробиваемыми. В первом матче «Яблонец» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-0), не позволив «РФШ» создать серьезных моментов. В чемпионате Чехии команда также на ходу: победы над «Словацко» (1-0) и «Пардубице» (2-0) подтверждают их боевой настрой. Атака гостей стабильна – они забивают в девяти последних матчах подряд, что дает им уверенность в своих силах даже на выезде. Для прохода в следующий раунд «Яблонцу» достаточно даже минимального поражения, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «РФШ» силен дома и будет действовать агрессивно с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Яблонец» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их надежная защита и длительная сухая серия делают их крайне неудобными для камбэка. С учетом того, что гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но для общего успеха этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Яблонец» одержал победу на своем поле со счетом 2-0, что дает чешскому клубу серьезное преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Яблонца» впечатляет: пять побед подряд, четыре сухих матча и всего 0,20 пропущенных гола за игру. «РФШ» дома стабилен и много забивает (2,40 гола за матч), но их защита пропускает в трех последних встречах. Учитывая разницу в счете и надежность обороны гостей, латвийскому клубу будет крайне сложно не только отыграть два мяча, но и просто забить, однако их атакующий потенциал дает надежду на победу в отдельно взятом матче.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 2 (100%) 1 Забитых мячей 4 0.5 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд РФШ 1 : 2 Яблонец Лига конференций, 3 раунд РФШ 1 : 2 Яблонец Лига конференций, 3 раунд Яблонец 2 : 0 РФШ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «РФШ». Хозяева забивают в 26 из 28 последних матчей, демонстрируют высокую результативность на домашнем стадионе (2,40 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча и надежную оборону, могут столкнуться с мощным давлением и агрессивной атакой латвийцев. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их потребность в победе, стоит ожидать, что они выиграют этот матч. Ставка: победа «РФШ» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «РФШ» и «Яблонцем» состоится 13 августа 2026 года в Риге на стадионе «Спортивный парк LNK» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.