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«РФШ» — «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:48
РФШ - Яблонец
13 авг. 2026, четверг 19:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «РФШ»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «РФШ» и «Яблонцем» пройдет 13 августа в Риге на стадионе «Спортивный парк LNK». Хозяева из Латвии подходят к игре после поражения в первом матче (0-2) и нуждаются в победе с разницей минимум в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, однако их общая форма впечатляет – они не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и забивают в 26 из 28. Гости из Чехии, напротив, находятся в блестящем состоянии: они выиграли пять последних матчей подряд, не пропускают в четырех встречах и уже имеют комфортное преимущество после домашней победы. Сможет ли латвийский клуб использовать фактор родного поля и совершить камбэк, или «Яблонец» продолжит свою победную поступь и уверенно пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «РФШ» говорит их феноменальная стабильность и атакующая мощь на домашнем стадионе. Латвийский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей и забивает в 26 из 28 встреч, что свидетельствует о высоком уровне организации игры и умении создавать моменты. В среднем за последние пять игр они забивают 2,40 гола за матч – это лучший показатель среди команд в этой паре. В первом матче «РФШ» уступил 0-2, но при этом действовал на выезде, где результаты у команды традиционно скромнее. Дома латвийцы способны на многое: в чемпионате Латвии они разгромили «Гробиня» (6-1), а в Лиге Конференций уверенно переиграли «Вестри» (4-1). Однако защита хозяев вызывает вопросы – они пропускают в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола, что может позволить гостям забить на выезде.

«Яблонец» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в отличной форме. Чешский клуб выиграл пять последних матчей подряд, причем в четырех из них не пропустил ни одного гола. В среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а забивают 1,80 гола за матч, что делает их практически непробиваемыми. В первом матче «Яблонец» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-0), не позволив «РФШ» создать серьезных моментов. В чемпионате Чехии команда также на ходу: победы над «Словацко» (1-0) и «Пардубице» (2-0) подтверждают их боевой настрой. Атака гостей стабильна – они забивают в девяти последних матчах подряд, что дает им уверенность в своих силах даже на выезде. Для прохода в следующий раунд «Яблонцу» достаточно даже минимального поражения, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «РФШ» силен дома и будет действовать агрессивно с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. Однако их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезный риск. «Яблонец» умеет терпеть и пользоваться ошибками соперника, а их надежная защита и длительная сухая серия делают их крайне неудобными для камбэка. С учетом того, что гостям достаточно ничьей или даже поражения с минимальным счетом, они могут позволить себе играть осторожно, что даст хозяевам шанс на победу в этом отдельно взятом матче, но для общего успеха этого может не хватить.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Яблонец» одержал победу на своем поле со счетом 2-0, что дает чешскому клубу серьезное преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Яблонца» впечатляет: пять побед подряд, четыре сухих матча и всего 0,20 пропущенных гола за игру. «РФШ» дома стабилен и много забивает (2,40 гола за матч), но их защита пропускает в трех последних встречах. Учитывая разницу в счете и надежность обороны гостей, латвийскому клубу будет крайне сложно не только отыграть два мяча, но и просто забить, однако их атакующий потенциал дает надежду на победу в отдельно взятом матче.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (100%)
1
Забитых мячей
4
0.5
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 2
13.08.2026
Яблонец
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 2
13.08.2026
Яблонец
Лига конференций, 3 раунд
Яблонец
2 : 0
06.08.2026
РФШ

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Рихардс Матревикс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
66
Modou Saidy
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
8
Лаша Одишария
ПВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
19
Alfa Baldé
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Неманья Текияшки
ЦЗ
15
Душан Павлович
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
13
Рихард Седлачек
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
РФШ
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
14
M. Sylla
ЦП
21
N. Dusalijevs
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
9
Duje Korač
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Яблонец
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
10
Jan Suchan
ЦП
6
Нельсон Океке
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
16
Hugo Ahl
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
1-1-4-2-2
1
Матревикс
43
Липусчек
26
Панич
6
Филипович
10
Икаунекс
15
66
8
Одишария
15
Зеленковс
23
19
4-2-1-3
1
Гануш
18
Чедидла
4
Текияшки
15
Павлович
21
Полидар
13
Седлачек
8
Зорван
7
Чантуришвили
20
Слама
44
Джаво
25
19
14
14
19
8
Одишария
77
77
8
Одишария
66
22
Лемаич
22
Лемаич
66
21
Полидар
10
10
21
Полидар
44
Джаво
6
Океке
6
Океке
44
Джаво
7
Чантуришвили
14
14
7
Чантуришвили
8
Зорван
9
Русек
9
Русек
8
Зорван
25
27
Вехета
27
Вехета
25
Остались в запасе
РФШ
Яблонец
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
21
N. Dusalijevs
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
9
Duje Korač
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
16
Hugo Ahl
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
40
Mareks Muizzemnieks
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Niks Sliede
ЦЗ
21
N. Dusalijevs
ЦП
81
Strahinja Rakić
ЦП
9
Duje Korač
ЦФ
Остались в запасе
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
16
Hugo Ahl
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
99
Klemen Mihelak
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Зденко Фртала

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «РФШ». Хозяева забивают в 26 из 28 последних матчей, демонстрируют высокую результативность на домашнем стадионе (2,40 гола за игру) и будут предельно мотивированы перед родными болельщиками. Гости, несмотря на преимущество после первого матча и надежную оборону, могут столкнуться с мощным давлением и агрессивной атакой латвийцев. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их потребность в победе, стоит ожидать, что они выиграют этот матч. Ставка: победа «РФШ» с коэффициентом 1,95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «РФШ» и «Яблонцем» состоится 13 августа 2026 года в Риге на стадионе «Спортивный парк LNK» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«РФШ» – «Яблонец»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.95
Победа «РФШ»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Яблонец РФШ
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