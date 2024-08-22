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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РФШ - АПОЭЛ
РФШ - АПОЭЛ: обзор матча 22 августа 2024
РФШ
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
АПОЭЛ
31'
С. Куадио
45+1'
Я. Икаунекс (П)
52'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - АПОЭЛ
90'
+2
Замена
P. Kattirtzis
️️️️
С. Техера
90'
+1
Желтая карточка
И. Чебаке
Желтая карточка
Л. Одишария
88'
Замена
Л. Одишария
️️️️
П. Мареш
83'
80'
Замена
С. Дражич
️️️️
Маркиньос
Замена
М. Кигурс
️️️️
С. Куадио
74'
71'
Желтая карточка
Маркиньос
68'
Замена
М. Корбу
️️️️
М. Майер
Замена
V. Osuagwu
️️️️
И. Диоманде
58'
52'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эль-Араби
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Икаунекс
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Куадио
Пас отдал
Я. Икаунекс
31'
Желтая карточка
H. Prenga
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
8
Серхио Техера
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
7
Макс Майер
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
49
Мартинс Кигурс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
АПОЭЛ
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
17
Мариус Корбу
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
2-1-4-3
40
Ондоа
3
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
11
Савалниекс
25
Мареш
10
Икаунекс
6
Мархиев
17
Куадио
23
7
Диоманде
4-2-2-2
27
Белец
29
Чебаке
3
Двали
16
Сушич
6
Кинтилья
8
Техера
70
Костадинов
7
Майер
10
Маркиньос
19
Эль-Араби
22
Донис
17
Куадио
49
Кигурс
49
Кигурс
17
Куадио
25
Мареш
8
Одишария
8
Одишария
25
Мареш
7
Диоманде
3
3
7
Диоманде
8
Техера
23
23
8
Техера
7
Майер
17
Корбу
17
Корбу
7
Майер
10
Маркиньос
9
Дражич
9
Дражич
10
Маркиньос
Остались в запасе
РФШ
АПОЭЛ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
30
Haruna Njie
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
7
L. Silagadze
ЦФ
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча РФШ - АПОЭЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Lnk Sporta Parks, Riga
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