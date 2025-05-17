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  • Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»

Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»

Сегодня, 09:44
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Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как клуб мог купить другого нападающего вместо Вагнера Лава.

Речь идет о Фернандо Кавенаги, который в 2004 году оказался в «Спартаке» (63 матча, 17 голов).

– Да, мы, можно сказать, одновременно с ним [Вагнером Лавом] пришли в ЦСКА летом 2004 года.

– Вы же выбирали между ним и Фернандо Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке»?

– В моем понимании, форвард современной формации – тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке.

Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить. Вот такие форварды сегодня востребованы в ведущих клубах Европы.

– А Кавенаги?

– А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами. Так что я отказался от его кандидатуры.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер – 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер».

И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. Считаю, что угадали (улыбается).

Он же сразу начал забивать – «Нефтчи», «Рейнджерс», помог нам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига АПОЭЛ Аваи ЦСКА Вагнер Лав Кавенаги Фернандо Газзаев Валерий Гинер Евгений
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Комментарии (1)
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boris63
1747465681
Сейчас не мешало бы такого же нападающего.
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