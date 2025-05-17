Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как клуб мог купить другого нападающего вместо Вагнера Лава.

Речь идет о Фернандо Кавенаги, который в 2004 году оказался в «Спартаке» (63 матча, 17 голов).

– Да, мы, можно сказать, одновременно с ним [Вагнером Лавом] пришли в ЦСКА летом 2004 года.

– Вы же выбирали между ним и Фернандо Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке»?

– В моем понимании, форвард современной формации – тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке.

Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить. Вот такие форварды сегодня востребованы в ведущих клубах Европы.

– А Кавенаги?

– А аргентинец был более зависимый от партнеров нападающий, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами. Так что я отказался от его кандидатуры.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер – 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер».

И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. Считаю, что угадали (улыбается).

Он же сразу начал забивать – «Нефтчи», «Рейнджерс», помог нам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.