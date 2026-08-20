«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка

«Локомотив» очень близок к возвращению полузащитника Сергея Бабкина из «Крыльев Советов».

Сегодня игрок успешно прошeл медосмотр, завтра – подписание контракта и презентация.

23-летний Бабкин станет третьим летним новичком железнодорожников после Георгия Джикии и Александра Коваленко.

Сообщалось, что «Локо» выкупит его за 220 миллионов рублей.