«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка

«Локомотив» очень близок к возвращению полузащитника Сергея Бабкина из «Крыльев Советов».
Сегодня игрок успешно прошeл медосмотр, завтра – подписание контракта и презентация.
23-летний Бабкин станет третьим летним новичком железнодорожников после Георгия Джикии и Александра Коваленко.
Сообщалось, что «Локо» выкупит его за 220 миллионов рублей.
- В составе «Крыльев» Бабкин оформил 5+5 в 114 матчах.
- Самарцы выкупили его у «Локомотива» в 2023 году за 300 тысяч евро.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»