«Ливерпуль» нацелился на Майера

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Шальке» Макса Майера. В 20-летнем игроке лично заинтересован наставник красных Юрген Клопп, которому возможности хавбека известны по чемпионату Германии.

Мерсисайдцы направили официальный запрос «кобальтовым» по поводу трансфера футболиста. По информации СМИ, гельзенкирхенцы могут затребовать сумму компенсации в размере 33,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Майер принял участие в 39 встречах, отметившись шестью голами и восьмью результативными передачами.