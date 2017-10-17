«Барселона» нашла альтернативу Коутиньо в лице Брандта и Майера

«Барселона» хочет укрепить атакующую линию в зимнее трансферно окно. Как уже сообщалось ранее, каталонцы проявляют интерес к полузащитнику «Байера» Юлиану Брандту. Помимо этого, в шорт-листе сине-гранатовых находится хавбек «Шальке» Макс Майер.

«Блауграна» рассматривает немецкий дуэт как альтернативу полузащитнику «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Каталонский клуб не отказался от идеи приобретения бразильца, однако уже ищет другие варианты на случай, если трансфер Коутиньо не состоится.

Нынешний контракт Майера с кобальтовыми рассчитан до конца июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 14 миллионов евро.