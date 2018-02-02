Победитель Евро-U21 Майер может перейти из «Шальке» в «Барселону»

Давно пора Макс Майеру сменить прописку. Талантище! Думал, что его подпишут раньше чем Горецку и Сане.
«Барселона» интересуется полузащитником «Шальке-04» Максом Майером, сообщает Daily Star.
По данным источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 22-летнего немца летом. Контракт Майера истечет 30 июня, после чего игрок сможет получить статус свободного агента и сменить клуб бесплатно.
«В ближайшее время Макс определится со своим будущим. Он счастлив здесь, это его дом. Мы постараемся выполнить все его требования в финансовом плане», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор гельзенкирхенцев Кристиан Хайдель.
В текущем сезоне Майер принял участие в 23 играх всех турниров, отметившись одним мячом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.
В 2017 году Майер выиграл молодежный чемпионат Европы в составе сборной Германии.