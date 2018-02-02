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    Победитель Евро-U21 Майер может перейти из «Шальке» в «Барселону»

    «Барселона» интересуется полузащитником «Шальке-04» Максом Майером, сообщает Daily Star.

    По данным источника, каталонский клуб рассчитывает подписать 22-летнего немца летом. Контракт Майера истечет 30 июня, после чего игрок сможет получить статус свободного агента и сменить клуб бесплатно.

    «В ближайшее время Макс определится со своим будущим. Он счастлив здесь, это его дом. Мы постараемся выполнить все его требования в финансовом плане», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор гельзенкирхенцев Кристиан Хайдель.

    В текущем сезоне Майер принял участие в 23 играх всех турниров, отметившись одним мячом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

    В 2017 году Майер выиграл молодежный чемпионат Европы в составе сборной Германии.

    Источник: Daily Star

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    02.02.2018 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 3 февраля 2018, 08:35

      Давно пора Макс Майеру сменить прописку. Талантище! Думал, что его подпишут раньше чем Горецку и Сане.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2018, 21:53

      у немцев сильная школа ! видимо сильный игрок раз скауты барсы заинтересовались !

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