«Барселона» не намерена покупать Макса Майера

Ранее «Бомбардир» писал, что «Барселона» интересуется полузащитником немецкого «Шальке» Максом Майером. По данным испанских СМИ, в действительности каталонцы даже не думают об этом трансфере.

Все мысли сине-гранатовых, как сообщается, сосредоточены на потенциальном подписании нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

В прошлом году за Майером следил английский «Ливерпуль».