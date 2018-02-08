«Барселона» не намерена покупать Макса Майера

Гризманн слаб и результаты об этом говорят. Не стоит он 100 млн. точно. А Майер не плохой игрок и мог бы бороться за место в основе.
Ранее «Бомбардир» писал, что «Барселона» интересуется полузащитником немецкого «Шальке» Максом Майером. По данным испанских СМИ, в действительности каталонцы даже не думают об этом трансфере.
Все мысли сине-гранатовых, как сообщается, сосредоточены на потенциальном подписании нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
В прошлом году за Майером следил английский «Ливерпуль».