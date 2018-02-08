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    «Барселона» не намерена покупать Макса Майера

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Барселона» интересуется полузащитником немецкого «Шальке» Максом Майером. По данным испанских СМИ, в действительности каталонцы даже не думают об этом трансфере.

    Все мысли сине-гранатовых, как сообщается, сосредоточены на потенциальном подписании нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

    В прошлом году за Майером следил английский «Ливерпуль».

    Источник: Mundodeportivo

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    08.02.2018 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 8 февраля 2018, 22:00

      Гризманн слаб и результаты об этом говорят. Не стоит он 100 млн. точно. А Майер не плохой игрок и мог бы бороться за место в основе.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2018, 19:41

      ну значит скоро бавария захапет бесплатно.

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