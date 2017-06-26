«Ливерпуль» следит за Майером

Полузащитник «Шальке» Макс Майер попал в сферу интересов «Ливерпуля». Скауты красных наблюдают за игрой 21-летнего игрока в составе сборной Германии на молодежном чемпионате мира, проходящем в Польше.

Ранее сообщалось о заинтересованности в хавбеке со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Барселоны». Недавно футболист отказался продлевать с гельзенкирхенцами истекающий летом следующего года контракт.

В минувшем сезоне Майер провел 39 встреч, забил два мяча и сделал пять голевых передач.