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    Майер заинтересовал «Атлетико»

    «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Макса Майера.

    Контракт 22-летнего игрока с гельзенкирхенским клубом истекает в июне и «матрасники» надеются заполучить его в качестве свободного агента.

    Как ранее сообщали СМИ, на немецкого футболиста также претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    В нынешнем сезоне Майер провел 26 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Mundodeportivo

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    05.03.2018 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2018, 15:34

      "Контракт 22-летнего игрока с гельзенкирхенским клубом истекает в июне и «матрасники» надеются заполучить его в качестве свободного агента."
      Что-то мне подсказывает появление "на сцене" Баварии в последний момент! Не надо молодых талантливых немцев в Испанию отдавать!

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