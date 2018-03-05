Майер заинтересовал «Атлетико»

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Макса Майера.

Контракт 22-летнего игрока с гельзенкирхенским клубом истекает в июне и «матрасники» надеются заполучить его в качестве свободного агента.

Как ранее сообщали СМИ, на немецкого футболиста также претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Майер провел 26 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.