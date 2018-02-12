«Бавария» не интересуется полузащитником «Шальке-04» Майером

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг интерес своего клуба к полузащитнику «Шальке-04» Максу Майеру, о чем на днях сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

«Майер? Эта информация пришла из Испании. Думаю, если бы это действительно было так, то немецкие СМИ узнали бы об этом первыми.

Он отличный футболист, в этом никто не сомневается. Но если обратить внимание на нашу среднюю линию, то у нас здесь собраны самые сильные игроки», – заявил Салихамиджич.

В текущем сезоне Майер принял участие в 17 матчах Бундеслиги, не отметившись в них результативными действиями.