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  • Майер отказался от перехода в «Арсенал» из-за его невыхода в Лигу чемпионов. Игрок продолжит карьеру в «Хоффенхайме»

Майер отказался от перехода в «Арсенал» из-за его невыхода в Лигу чемпионов. Игрок продолжит карьеру в «Хоффенхайме»

21 мая 2018, 18:27
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Полузащитник «Шальке» Макс Майер, который покинет гельзенкирхенцев в июне по истечении срока контракта, согласовал условия личного договора с «Хоффенхаймом», сообщает Leipziger Volkszeitung.

По итогам прошедшего чемпионата Германии «Хоффенхайм» финишировала третьей в турнирной таблице Бундеслиги, завоевав право участвовать в групповом раунде Лиги чемпионов. Этого было достаточно, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде Юлиана Нагельсмана.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля». Сам Майер был готов летом перебраться в стан «канониров», однако непопадание лондонцев в Лигу чемпионов заставило игрока отказываться от этой идеи.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Шальке-04 Арсенал Хоффенхайм Майер Макс
Комментарии (1)
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3ton
1526933416
Где Барселона ? Такой талант
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