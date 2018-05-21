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    Майер отказался от перехода в «Арсенал» из-за его невыхода в Лигу чемпионов. Игрок продолжит карьеру в «Хоффенхайме»

    Полузащитник «Шальке» Макс Майер, который покинет гельзенкирхенцев в июне по истечении срока контракта, согласовал условия личного договора с «Хоффенхаймом», сообщает Leipziger Volkszeitung.

    По итогам прошедшего чемпионата Германии «Хоффенхайм» финишировала третьей в турнирной таблице Бундеслиги, завоевав право участвовать в групповом раунде Лиги чемпионов. Этого было достаточно, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде Юлиана Нагельсмана.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Арсенала» и «Ливерпуля». Сам Майер был готов летом перебраться в стан «канониров», однако непопадание лондонцев в Лигу чемпионов заставило игрока отказываться от этой идеи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 мая 2018, 23:10

      Где Барселона ?
      Такой талант

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