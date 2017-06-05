Майер отказался продлевать контракт с «Шальке»

Полузащитник «Шальке-04» Макс Майер признался, что отклонил предложение клуба о продлении контракта, который истекает в середине 2018 года.

«У меня было предложение с продлением контракта. Я посоветовался со своим агентом на этот счет. И мы приняли решение не принимать его.

На данный момент я не могу сказать, буду ли играть в «Шальке» в следующем сезоне или нет. Но очевидно, что мне стоит дождаться предложения получше», – сказал Майер.

Известно, что «Арсенал» ранее проявлял интерес к 21-летнему футболисту.