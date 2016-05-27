Майер: «В «Шальке» все удивились, когда Нойштедтер отказался от немецкого гражданства в пользу российского»

Полузащитник «Шальке-04» Макс Майер выразил уверенность, что его одноклубник Роман Нойштедтер сможет усилить сборную России.

«Мы в команде все удивились, когда Роман отказался от немецкого гражданства в пользу российского. Он ведь даже играл за сборную Германии. На эту тему мы с ним еще не общались. В любом случае, это его дело, и его право. Мы, честно говоря, и не знали, что он русский. Слышали что-то про Украину, но подробно не спрашивали.

Нойштедтер – хороший футболист. Настоящий командный игрок. Он одинаково хорош и в центре полузащиты и в обороне. Хотя в защите он немного лучше. Думаю, он поможет России», – сказал Майер.