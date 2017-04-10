Майер летом может покинуть «Шальке» за 20 миллионов

Нападающий «Шальке-04» Макс Майер в период летнего трансферного окна может сменить команду. Согласно данным Bild, гельзенкирхенский клуб намерен заработать на продаже воспитанника не менее 20-ти миллионов евро.

В декабре сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма». Ранее появилась информация о возможном трансфере 21-летнего немца в «Барселону» или «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Майер забил два гола в 35-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.