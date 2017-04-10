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    Майер летом может покинуть «Шальке» за 20 миллионов

    Нападающий «Шальке-04» Макс Майер в период летнего трансферного окна может сменить команду. Согласно данным Bild, гельзенкирхенский клуб намерен заработать на продаже воспитанника не менее 20-ти миллионов евро.

    В декабре сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма». Ранее появилась информация о возможном трансфере 21-летнего немца в «Барселону» или «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Майер забил два гола в 35-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    10.04.2017 20:17
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