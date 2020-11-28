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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бавария
Штутгарт - Бавария: обзор матча 28 ноября 2020
Штутгарт
28.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
20'
Т. Кулибали
38'
К. Коман
45+1'
Р. Левандовски
87'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бавария
87'
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Л. Сане
83'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
К. Толиссо
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
82'
Замена
С. Калайджич
️️️️
Ф. Ферстер
76'
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
69'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Д. Боатенг
Замена
М. Климович
️️️️
Г. Кастро
59'
Замена
А. Каразор
️️️️
К. Мавропанос
58'
58'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Т. Кулибали
Пас отдал
Силас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-1-3
1
Кобель
3
Соса
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Антон
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
10
Кулибали
10
Ферстер
26
Силас
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
21
Эрнандес
8
Толиссо
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
15
Мавропанос
16
Каразор
16
Каразор
15
Мавропанос
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
8
Кастро
40
Климович
40
Климович
8
Кастро
10
Ферстер
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Ферстер
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
17
Боатенг
23
Ньянзу
23
Ньянзу
17
Боатенг
8
Толиссо
88
Мартинес
88
Мартинес
8
Толиссо
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Штутгарт - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
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