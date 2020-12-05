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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - РБ Лейпциг
Бавария - РБ Лейпциг: обзор матча 05 декабря 2020
Бавария
05.12.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
30'
Д. Мусиала
34'
Т. Мюллер
75'
Т. Мюллер
19'
К. Нкунку
36'
Д. Клюйверт
48'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - РБ Лейпциг
Замена
К. Ричардс
️️️️
Д. Боатенг
84'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
83'
78'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Айдара
78'
Замена
В. Орбан
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 3:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
75'
72'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Н. Мукиэле
72'
Замена
К. Кампль
️️️️
М. Забитцер
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Сане
64'
62'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
51'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
48'
ГОЛ! 2:3!
Э. Форсберг
Пас отдал
Анхелиньо
36'
ГОЛ! 2:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Айдара
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
К. Коман
30'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Х. Мартинес
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Дани Ольмо
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
25
Зюле
5
Алаба
28
Павар
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
25
Гулачи
20
Мукиэле
2
Упамекано
16
Конате
17
Анхелиньо
10
Адамс
20
Забитцер
21
Айдара
19
Клюйверт
10
Форсберг
28
Нкунку
88
Мартинес
10
Мусиала
10
Мусиала
88
Мартинес
17
Боатенг
26
Ричардс
26
Ричардс
17
Боатенг
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
19
Клюйверт
4
Орбан
4
Орбан
19
Клюйверт
20
Забитцер
44
Кампль
44
Кампль
20
Забитцер
20
Мукиэле
20
Ольмо
20
Ольмо
20
Мукиэле
21
Айдара
9
Серлот
9
Серлот
21
Айдара
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
Остались в запасе
Бавария
РБ Лейпциг
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бавария - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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