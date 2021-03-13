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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 13 марта 2021
Вердер
13.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
86'
Н. Фуллкруг
22'
Л. Горецка
35'
С. Гнабри
67'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
ГОЛ! 1:3!
Н. Фуллкруг
86'
84'
Замена
Б. Сарр
️️️️
А. Дэвис
79'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
79'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
79'
Замена
М. Рока
️️️️
Й. Киммих
79'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Велькович
️️️️
К. Мевальд
76'
Желтая карточка
Д. Сарджент
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Р. Шмид
63'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Т. Гебре Селасси
63'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Эггештайн
63'
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вердер
13
Дуду
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
21
Топрак
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Мевальд
10
Шмид
7
Рашица
9
Сарджент
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
23
Гебре Селасси
27
Агу
27
Агу
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
8
Эггештайн
8
Мевальд
13
Велькович
13
Велькович
8
Мевальд
10
Шмид
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
10
Шмид
19
Дэвис
70
Сарр
70
Сарр
19
Дэвис
6
Киммих
21
Рока
21
Рока
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
Остались в запасе
Вердер
Бавария
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Дуду
ВР
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вердер - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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