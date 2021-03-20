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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Штутгарт
Бавария - Штутгарт: обзор матча 20 марта 2021
Бавария
20.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
18'
Р. Левандовски
22'
С. Гнабри
23'
Р. Левандовски
39'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Штутгарт
86'
Желтая карточка
М. Кемпф
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
83'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Сане
83'
77'
Замена
А. Каразор
️️️️
В. Эндо
76'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Г. Кастро
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
70'
61'
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
60'
46'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Б. Соса
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
39'
Желтая карточка
Д. Боатенг
37'
35'
Замена
М. Климович
️️️️
Силас
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
23'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
18'
Красная карточка
А. Дэвис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
3-2-1-2-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
28
Павар
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Кобель
2
Кемпф
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
8
Ахамада
8
Кастро
26
Силас
10
Кулибали
11
Калайджич
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
10
Сане
10
Мусиала
10
Мусиала
10
Сане
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
3
Эндо
16
Каразор
16
Каразор
3
Эндо
26
Силас
40
Климович
40
Климович
26
Силас
8
Кастро
10
Дидави
10
Дидави
8
Кастро
3
Соса
31
Гонсалес
31
Гонсалес
3
Соса
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Бавария - Штутгарт
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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