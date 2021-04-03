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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 03 апреля 2021
РБ Лейпциг
03.04.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
38'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
Замена
И. Конате
️️️️
Ю. Поульсен
88'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Т. Адамс
82'
81'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
81'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Сане
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Ольмо
74'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Айдара
73'
72'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
72'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
Д. Упамекано
61'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
М. Забитцер
37'
33'
Желтая карточка
Й. Киммих
Желтая карточка
Н. Мукиэле
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
4-1-2-2-1
25
Гулачи
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
20
Мукиэле
10
Адамс
21
Айдара
20
Забитцер
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
5
Алаба
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
Поульсен
16
Конате
16
Конате
Поульсен
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
20
Ольмо
9
Серлот
9
Серлот
20
Ольмо
10
Адамс
7
Хванг
7
Хванг
10
Адамс
21
Айдара
15
Поульсен
15
Поульсен
21
Айдара
10
Сане
88
Мартинес
88
Мартинес
10
Сане
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
10
Кристофер Скотт
АП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
10
Кристофер Скотт
АП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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