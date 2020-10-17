Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Бавария
Арминия - Бавария: обзор матча 17 октября 2020
Арминия
17.10.2020, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
58'
Р. Доан
8'
Т. Мюллер
26'
Р. Левандовски
45+1'
Р. Левандовски
51'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Бавария
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
М. Хартель
90'
90'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Эрнандес
Замена
Н. Зойферт
️️️️
Р. Доан
90'
86'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
85'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
Замена
Б. Берендт
️️️️
Н. де Медина
83'
76'
Красная карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Н. де Медина
74'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Кунце
70'
Замена
Р. Ябо
️️️️
К. Гебауэр
70'
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Гнабри
65'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
ГОЛ! 1:4!
Р. Доан
Пас отдал
Ф. Клоз
58'
51'
ГОЛ! 0:4!
Т. Мюллер
Пас отдал
Р. Левандовски
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
10
Марсель Хартель
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
30
Брайан Берендт
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
7
Йоан Эдмундссон
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-3-1
1
Ортега
24
Лукоки
5
Пипер
3
ван дер Хоорн
4
де Медина
6
Кунце
24
Претль
27
Гебауэр
10
Хартель
20
Доан
9
Клоз
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
5
Алаба
21
Эрнандес
8
Толиссо
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
4
де Медина
30
Берендт
30
Берендт
4
де Медина
20
Доан
8
Зойферт
8
Зойферт
20
Доан
27
Гебауэр
10
Ябо
10
Ябо
27
Гебауэр
10
Хартель
7
Эдмундссон
7
Эдмундссон
10
Хартель
6
Кунце
22
Шипплок
22
Шипплок
6
Кунце
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
21
Эрнандес
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Эрнандес
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
7
Гнабри
11
Коста
11
Коста
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
Остались в запасе
Арминия
Бавария
31
Оскар Линнер
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Арминия - Бавария
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
Новости команд
Все
Арминия
Бавария
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+