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Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025

23 мая 2025 13:02
Арминия - Штутгарт
24 мая 2025, суббота 21:00 | Германия. Кубок, Финал
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5.10
Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта»
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24 мая на Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Кубка Германии между «Арминией» и «Штутгартом». «Арминия» демонстрирует впечатляющую стабильность и уверенную игру в атаке и обороне, а «Штутгарт» подходит к финалу с мощной атакующей формой и желанием поднять трофей.

«Арминия»

«Арминия» пребывает в отличной форме: команда не проигрывает уже 12 матчей подряд и забивает в каждом из последних 17 матчей. В 5 последних встречах клуб забил 11 голов и пропустил всего 2, что подчеркивает надежность обороны. В недавнем кубковом поединке «Арминия» обыграла «Байер» со счетом 2:1, что стало третьей подряд победой в Кубке.

«Штутгарт»

«Штутгарт» тоже демонстрирует атакующий футбол, забивая в среднем по 2.4 гола за матч в последних пяти играх. Команда выиграла последние 3 кубковых матча, показывая хорошую динамику. Однако оборона «Штутгарта» пропускает больше – в среднем 1.4 гола за игру, что может стать уязвимостью в финале.

Факты о командах:

«Арминия»

  • Не проигрывает 12 матчей подряд.
  • В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивает в 17 последних матчах.

«Штутгарт»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка.
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи
40% (4)
40% (4)
20% (2)
13
Забитых мячей
13
1.3
В среднем за матч
1.3
3:0
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
6 : 0
19.10.2022
Арминия
Германия. Бундеслига, 28 тур
Арминия
1 : 1
02.04.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0 : 1
06.11.2021
Арминия
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0 : 2
22.05.2021
Арминия
Германия. Бундеслига, 17 тур
Арминия
3 : 0
20.01.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
2 : 2
02.05.2009
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 0
15.11.2008
Арминия
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
2 : 0
24.09.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
2 : 2
17.05.2008
Арминия
Германия. Бундеслига, 17 тур
Арминия
2 : 0
15.12.2007
Штутгарт
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Прогноз на матч «Арминия» – «Штутгарт»

«Арминия» имеет стабильную защиту и атакующий потенциал. «Штутгарт» способен навязать борьбу благодаря своей результативности, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. Ожидается победа «Штутгарта» с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта» – коэффициент 5.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

5.10
Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта»
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Штутгарт Арминия
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