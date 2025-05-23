24 мая на Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Кубка Германии между «Арминией» и «Штутгартом». «Арминия» демонстрирует впечатляющую стабильность и уверенную игру в атаке и обороне, а «Штутгарт» подходит к финалу с мощной атакующей формой и желанием поднять трофей.
«Арминия»
«Арминия» пребывает в отличной форме: команда не проигрывает уже 12 матчей подряд и забивает в каждом из последних 17 матчей. В 5 последних встречах клуб забил 11 голов и пропустил всего 2, что подчеркивает надежность обороны. В недавнем кубковом поединке «Арминия» обыграла «Байер» со счетом 2:1, что стало третьей подряд победой в Кубке.
«Штутгарт»
«Штутгарт» тоже демонстрирует атакующий футбол, забивая в среднем по 2.4 гола за матч в последних пяти играх. Команда выиграла последние 3 кубковых матча, показывая хорошую динамику. Однако оборона «Штутгарта» пропускает больше – в среднем 1.4 гола за игру, что может стать уязвимостью в финале.
Факты о командах:
«Арминия»
- Не проигрывает 12 матчей подряд.
- В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр).
- Забивает в 17 последних матчах.
«Штутгарт»
- Побеждает в 3 последних матчах Кубка.
- В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).
- Забивает в 3 последних матчах подряд.
Прогноз на матч «Арминия» – «Штутгарт»
«Арминия» имеет стабильную защиту и атакующий потенциал. «Штутгарт» способен навязать борьбу благодаря своей результативности, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. Ожидается победа «Штутгарта» с минимальным перевесом.
Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 2:1 в пользу «Штутгарта» – коэффициент 5.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90