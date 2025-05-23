24 мая на Олимпийском стадионе пройдет финальный матч Кубка Германии между «Арминией» и «Штутгартом». «Арминия» демонстрирует впечатляющую стабильность и уверенную игру в атаке и обороне, а «Штутгарт» подходит к финалу с мощной атакующей формой и желанием поднять трофей.

«Арминия»

«Арминия» пребывает в отличной форме: команда не проигрывает уже 12 матчей подряд и забивает в каждом из последних 17 матчей. В 5 последних встречах клуб забил 11 голов и пропустил всего 2, что подчеркивает надежность обороны. В недавнем кубковом поединке «Арминия» обыграла «Байер» со счетом 2:1, что стало третьей подряд победой в Кубке.

«Штутгарт»

«Штутгарт» тоже демонстрирует атакующий футбол, забивая в среднем по 2.4 гола за матч в последних пяти играх. Команда выиграла последние 3 кубковых матча, показывая хорошую динамику. Однако оборона «Штутгарта» пропускает больше – в среднем 1.4 гола за игру, что может стать уязвимостью в финале.

Факты о командах:

«Арминия»

Не проигрывает 12 матчей подряд.

В среднем 2.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр).

Забивает в 17 последних матчах.

«Штутгарт»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка.

В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр).

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Личные встречи 40% (4) 40% (4) 20% (2) 13 Забитых мячей 13 1.3 В среднем за матч 1.3 3:0 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Кубок, 1/16 финала Штутгарт 6 : 0 Арминия Германия. Бундеслига, 28 тур Арминия 1 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 11 тур Штутгарт 0 : 1 Арминия Германия. Бундеслига, 34 тур Штутгарт 0 : 2 Арминия Германия. Бундеслига, 17 тур Арминия 3 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 30 тур Арминия 2 : 2 Штутгарт Германия. Бундеслига, 13 тур Штутгарт 0 : 0 Арминия Германия. Кубок, 1/16 финала Штутгарт 2 : 0 Арминия Германия. Бундеслига, 34 тур Штутгарт 2 : 2 Арминия Германия. Бундеслига, 17 тур Арминия 2 : 0 Штутгарт

Прогноз на матч «Арминия» – «Штутгарт»

«Арминия» имеет стабильную защиту и атакующий потенциал. «Штутгарт» способен навязать борьбу благодаря своей результативности, но оборонительные проблемы могут стать решающим фактором. Ожидается победа «Штутгарта» с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Штутгарта».

Рекомендованные ставки: