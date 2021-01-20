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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Штутгарт
Арминия - Штутгарт: обзор матча 20 января 2021
Арминия
20.01.2021, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
27'
Ф. Клоз
47'
М. Кемпф (АГ)
86'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Штутгарт
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
М. Хартель
89'
Замена
С. Суку
️️️️
Р. Доан
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Доан
Пас отдал
Н. Зойферт
86'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
Ф. Клоз
81'
64'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
64'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Б. Соса
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Кордова
62'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Р. Ябо
62'
Желтая карточка
Р. Ябо
60'
57'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
57'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
П. Штенцель
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Кемпф
47'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Клоз
Пас отдал
Я. Барретт Лаурсен
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Нильс Зойферт
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
4-1-1-2-2
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
6
Кунце
10
Ябо
10
Хартель
20
Доан
16
Кордова
9
Клоз
4-2-3-1
1
Кобель
15
Штенцель
2
Кемпф
3
Антон
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
40
Климович
10
Ферстер
10
Кулибали
11
Калайджич
10
Ябо
27
Гебауэр
27
Гебауэр
10
Ябо
9
Клоз
8
Зойферт
8
Зойферт
9
Клоз
20
Доан
14
Суку
14
Суку
20
Доан
10
Хартель
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
10
Хартель
16
Кордова
22
Шипплок
22
Шипплок
16
Кордова
15
Штенцель
10
Клемент
10
Клемент
15
Штенцель
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
3
Соса
21
Чурлинов
21
Чурлинов
3
Соса
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
Остались в запасе
Арминия
Штутгарт
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Главный тренер
Уве Нойхаус
16
Атакан Каразор
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
4
Натан де Медина
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
31
Оскар Линнер
ВР
Остались в запасе
16
Атакан Каразор
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Уве Нойхаус
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Арминия - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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