24.05.2025, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
Германия. Кубок, Финал
2 : 4
Завершен
Составы команд
Арминия
Арминия
3-4-1-2
1
2
23
23
Оппи
8
Шрек
21
38
14
37
Саренрен-Баце
19
11
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Хабот
16
Каразор
14
Жакес
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
27
Вольтемаде
37
Саренрен-Баце
3
Феликс
3
Феликс
37
Саренрен-Баце
2
28
28
2
38
13
13
38
8
Шрек
30
30
8
Шрек
11
9
9
11
10
Фюрих
3
Хендрикс
3
Хендрикс
10
Фюрих
24
Хабот
29
Ельч
29
Ельч
24
Хабот
6
Штиллер
28
Нартей
28
Нартей
6
Штиллер
20
Мийо
9
Демирович
9
Демирович
20
Мийо
Остались в запасе
Арминия
Штутгарт
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Арминия - Штутгарт
3
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
6
Количество передач
463
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арминия» против «Штутгарта», финал Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арминия» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»