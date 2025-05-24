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  • «Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 19:50
Арминия
24.05.2025, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
2 : 4
Завершен
Штутгарт
82' J. Kania 85' Й. Вагноман (АГ)
15' Н. Вольтемаде 22' Э. Мийо 28' Д. Ундав 66' Э. Мийо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
14
Mael Corboz
(К) ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Joel Grodowski
ЦФ
19
Maximilian Großer
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
30
I. Young
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
3-4-1-2
1
2
23
23
Оппи
8
Шрек
21
38
14
37
Саренрен-Баце
19
11
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Хабот
16
Каразор
14
Жакес
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
27
Вольтемаде
37
Саренрен-Баце
3
Феликс
3
Феликс
37
Саренрен-Баце
2
28
28
2
38
13
13
38
8
Шрек
30
30
8
Шрек
11
9
9
11
10
Фюрих
3
Хендрикс
3
Хендрикс
10
Фюрих
24
Хабот
29
Ельч
29
Ельч
24
Хабот
6
Штиллер
28
Нартей
28
Нартей
6
Штиллер
20
Мийо
9
Демирович
9
Демирович
20
Мийо
Остались в запасе
Арминия
Штутгарт
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
37
Merveille Biankadi
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
27
Mika Schroers
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Арминия - Штутгарт
3
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
11
Офсайды
1
6
Количество передач
463
328
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арминия» против «Штутгарта», финал Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арминия»«Штутгарт»

«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Штутгарт Арминия
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