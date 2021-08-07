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    Уве Нойхаус

    Тренер
    Имя Уве
    Фамилия Нойхаус
    Гражданство Германия
    Дата рождения 26 ноября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арминия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2021 Байройт 3 : 6 Арминия
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