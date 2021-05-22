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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Арминия
Штутгарт - Арминия: обзор матча 22 мая 2021
Штутгарт
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Арминия
66'
Ф. Клоз (П)
72'
Р. Доан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Арминия
88'
Замена
К. Гебауэр
️️️️
Ф. Клоз
88'
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
М. Окугава
88'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
Р. Доан
80'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
Г. Кастро
79'
Замена
М. Камински
️️️️
М. Кемпф
79'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Р. Массимо
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
Р. Доан
Пас отдал
А. Фогльзаммер
66'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Клоз
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
59'
56'
Замена
Н. де Медина
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
10
Арне Майер
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Арминия
31
Оскар Линнер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
14
Себио Суку
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кобель
3
Антон
2
Кемпф
16
Каразор
3
Соса
15
Штенцель
8
Кастро
15
Массимо
10
Клемент
10
Ферстер
11
Калайджич
4-2-1-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
10
Майер
24
Претль
7
Окугава
20
Доан
9
Фогльзаммер
9
Клоз
2
Кемпф
35
Камински
35
Камински
2
Кемпф
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
15
Массимо
21
Чурлинов
21
Чурлинов
15
Массимо
8
Кастро
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
8
Кастро
7
Окугава
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
7
Окугава
7
Лаурсен
4
де Медина
4
де Медина
7
Лаурсен
20
Доан
6
Кунце
6
Кунце
20
Доан
9
Клоз
27
Гебауэр
27
Гебауэр
9
Клоз
9
Фогльзаммер
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Штутгарт
Арминия
30
Мохамед Санко
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
14
Себио Суку
ПВ
Главный тренер
Уве Нойхаус
Остались в запасе
30
Мохамед Санко
ЦФ
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
10
Марсель Хартель
АП
14
Мичел Влап
АП
14
Себио Суку
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Уве Нойхаус
Статистика матча Штутгарт - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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