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    Хамади Аль-Гаддиуи

    #18 | Нападающий
    Имя Хамади
    Фамилия Аль-Гаддиуи
    Состав Без клуба
    Родной город Бонн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 сентября 1990 (32 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 400
    тыс
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