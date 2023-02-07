Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Фрайбург
Зандхаузен - Фрайбург: обзор матча 07 февраля 2023
Зандхаузен
07.02.2023, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Фрайбург
87'
Х. Аль-Гаддиуи (АГ)
90+5'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Фрайбург
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Н. Петерсен
Замена
P. Ochs
️️️️
А. Эссвайн
89'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
M. Mehlem
89'
87'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Аль-Гаддиуи
83'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Д. Думич
️️️️
I. Höhn
83'
72'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
72'
Замена
Р. Доан
️️️️
Р. Салаи
59'
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
39'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Marcel Mehlem
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Патрик Древес
ЦФ
21
Immanuel Höhn
ЦФ
8
Erik Zenga
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Зандхаузен
4
Дарио Думич
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
18
Dennis Diekmeier
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
18
Franck Evina
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-4
23
Чалханоглу
2
Жиров
7
32
Фрамбергер
5
14
Бахман
35
Эссвайн
30
Древес
18
Аль-Гаддиуи
8
21
4-1-1-3-1
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Салаи
32
Грифо
11
Грегоритч
21
4
Думич
4
Думич
21
5
8
Кинсомби
8
Кинсомби
5
35
Эссвайн
13
13
35
Эссвайн
7
Салаи
20
Доан
20
Доан
7
Салаи
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Зандхаузен
Фрайбург
7
Башким Айдини
ЦЗ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
18
Dennis Diekmeier
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
18
Franck Evina
ЦФ
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
7
Башким Айдини
ЦЗ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
18
Dennis Diekmeier
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
18
Franck Evina
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Зандхаузен - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Зандхаузен
Фрайбург
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-игрок сборной России вылетел из второй Бундеслиги
2023.05.20 20:59
Как дела у русских футболистов в Европе
2023.01.12 12:08
8
Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»
2022.10.31 12:41
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
2022.10.31 11:11
1
«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России
2022.10.31 09:23
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+