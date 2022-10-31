Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров не исключил свое возвращение в РПЛ.

«Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию для себя не закрываю.

Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать.

Всe будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер», – заявил 31-летний футболист.