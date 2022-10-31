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    Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»

    Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров не исключил свое возвращение в РПЛ.

    «Об интересе «Динамо» ко мне летом я только читал. Я открыт для любых предложений, Россию для себя не закрываю.

    Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать.

    Всe будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер», – заявил 31-летний футболист.

    • Жиров выступает за «Зандхаузен» с 2018 года.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
    • Летом игрок может стать свободным агентом.

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    Источник: «Чемпионат»

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