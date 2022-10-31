«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о планах сменить команду.

«Падеборн» проявлял ко мне интерес в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорeнности с клубом у меня были.

«Зандхаузен» не смог договориться. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: «Без тебя мы вылетим». Сейчас «Падеборн» идeт в тройке.

Упала ли мотивация после этого? Если я буду плохо играть за «Зандхаузен», то ко мне не будет интереса от других команд летом.

Я 100% перерос клуб, в котором я сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами», – заявил 31-летний футболист.