«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»

Защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о планах сменить команду.
«Падеборн» проявлял ко мне интерес в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорeнности с клубом у меня были.
«Зандхаузен» не смог договориться. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: «Без тебя мы вылетим». Сейчас «Падеборн» идeт в тройке.
Упала ли мотивация после этого? Если я буду плохо играть за «Зандхаузен», то ко мне не будет интереса от других команд летом.
Я 100% перерос клуб, в котором я сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами», – заявил 31-летний футболист.
- Жиров выступает за «Зандхаузен» с 2018 года.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»