Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - РБ Лейпциг
Зандхаузен - РБ Лейпциг: онлайн-трансляция 16 августа 2025
Зандхаузен
16.08.2025, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
РБ Лейпциг
Матч
Личные встречи
Статистика матча Зандхаузен - РБ Лейпциг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen
Новости команд
Зандхаузен
РБ Лейпциг
«РБ Лейпциг» заменит Шешко форвардом, на которого претендовали «Спартак» и «Зенит»
13 августа, 13:59
«Байер» приобрел вингера и вратаря
12 августа, 12:00
1
⚡️ «Манчестер Юнайтед» купил нападающего за 85 миллионов
9 августа, 12:36
3
«Манчестер Юнайтед» договорился о покупке форварда за 85 миллионов
7 августа, 17:23
2
«Ньюкасл» рассматривает четырех форвардов после срыва трансфера Шешко
6 августа, 13:50
Экс-игрок сборной России вылетел из второй Бундеслиги
20 мая 2023, 20:59
Как дела у русских футболистов в Европе
12 января 2023, 12:08
8
Жиров: «Россию для себя не закрываю. Всe будет зависеть не от денег»
31 октября 2022, 12:41
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
1
«Неправильно, когда спорт мешают с политикой». Жиров – об отстранении России
31 октября 2022, 09:23

Последние матчи
Все
Зандхаузен
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 34 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.05.2025
Штутгарт
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0 : 0
10.05.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
3 : 3
03.05.2025
Бавария
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 34 тур
Зандхаузен
0 : 2
19.04.2025
Рот-Вайсс
Германия. Бундеслига, 34 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
17.05.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
0 : 0
10.05.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
3 : 3
03.05.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
4 : 0
26.04.2025
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 30 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
19.04.2025
Хольштайн
Архив
