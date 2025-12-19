Введите ваш ник на сайте
«РБ Лейпциг» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 2.08

19 декабря 2025 9:45
РБ Лейпциг - Байер
20 дек. 2025, суббота 20:30 | Германия. Бундеслига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
20 декабря в 15-м туре Бундеслиги состоится один из центральных матчей уик-энда: «РБ Лейпциг» примет «Байер». Команды входят в топ-4 чемпионата и продолжают борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, поэтому очная встреча имеет высокую турнирную ценность. Оба коллектива делают ставку на активный футбол, но подходят к матчу с разным балансом в игре.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идет вторым в таблице, набрав 29 очков после 14 туров. Несмотря на поражение от «Униона» в прошлом туре, команда сохраняет мощный атакующий потенциал: 12 голов в последних пяти матчах и средний показатель 2,40 мяча за игру. Особенно впечатляюще «Лейпциг» выглядит дома – семь побед подряд в чемпионате. При этом оборона команды достаточно надежна: всего 4 пропущенных мяча за последние пять встреч, что позволяет контролировать ход матчей даже при высоком темпе.

«Байер»

«Байер» занимает 4-е место с 26 очками. Команда действует более прагматично, но стабильно набирает очки. В последних пяти матчах «Байер» забил 6 голов и столько же пропустил, что отражает баланс между атакой и обороной. При этом команда регулярно отличается – в 8 из 10 последних матчей чемпионата. В очных встречах с «РБ Лейпцигом» «Байер» также редко остается без гола, забивая в пяти матчах подряд против этого соперника.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

  • Побеждает в 7 последних домашних матчах Бундеслиги
  • В среднем 2,40 забитого и 0,80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Забивает «Байеру» в 4 последних очных встречах

«Байер»

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем 1,20 забитого и 1,20 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает «РБ Лейпцигу» в 5 очных матчах подряд

Личные встречи
44% (8)
28% (5)
28% (5)
31
Забитых мячей
28
1.72
В среднем за матч
1.56
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
25.01.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
2 : 3
31.08.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 2
19.08.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 0
23.04.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
29.10.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
0 : 1
17.04.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
28.11.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
30.01.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 1
26.09.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
01.03.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
1 : 1
05.10.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
2 : 4
06.04.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
11.11.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 4
09.04.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 2
18.11.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
08.04.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
2 : 3
18.11.2016
РБ Лейпциг
Показать все

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Байер»

Домашняя форма «РБ Лейпцига» и высокая результативность делают хозяев логичным фаворитом встречи. Однако «Байер» стабилен в атаке и умеет находить моменты даже против сильных соперников. С учетом статистики очных матчей и текущих показателей результативности, матч располагает к открытому сценарию с преимуществом хозяев по созданным моментам.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 2.08
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75

Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Байер РБ Лейпциг
