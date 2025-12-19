20 декабря в 15-м туре Бундеслиги состоится один из центральных матчей уик-энда: «РБ Лейпциг» примет «Байер». Команды входят в топ-4 чемпионата и продолжают борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, поэтому очная встреча имеет высокую турнирную ценность. Оба коллектива делают ставку на активный футбол, но подходят к матчу с разным балансом в игре.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идет вторым в таблице, набрав 29 очков после 14 туров. Несмотря на поражение от «Униона» в прошлом туре, команда сохраняет мощный атакующий потенциал: 12 голов в последних пяти матчах и средний показатель 2,40 мяча за игру. Особенно впечатляюще «Лейпциг» выглядит дома – семь побед подряд в чемпионате. При этом оборона команды достаточно надежна: всего 4 пропущенных мяча за последние пять встреч, что позволяет контролировать ход матчей даже при высоком темпе.

«Байер»

«Байер» занимает 4-е место с 26 очками. Команда действует более прагматично, но стабильно набирает очки. В последних пяти матчах «Байер» забил 6 голов и столько же пропустил, что отражает баланс между атакой и обороной. При этом команда регулярно отличается – в 8 из 10 последних матчей чемпионата. В очных встречах с «РБ Лейпцигом» «Байер» также редко остается без гола, забивая в пяти матчах подряд против этого соперника.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

Побеждает в 7 последних домашних матчах Бундеслиги

В среднем 2,40 забитого и 0,80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 матчах подряд

Забивает «Байеру» в 4 последних очных встречах

«Байер»