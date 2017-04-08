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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 08 апреля 2017
РБ Лейпциг
08.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Байер
90+3'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Э. Форсберг
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
90'
+3
Замена
Д. Упамекано
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
Вторая желтая
В. Орбан
88'
87'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
О. Бурк
73'
69'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Венделл
58'
Желтая карточка
Венделл
45'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Беллараби
Желтая карточка
В. Орбан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
5
Комппер
8
Кейта
31
Илсанкер
20
Забитцер
6
Демме
10
Форсберг
7
Бурк
11
Вернер
3-1-2-2-2
1
Лено
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
19
Хильберт
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
11
Вернер
2
Упамекано
2
Упамекано
11
Вернер
10
Форсберг
13
Кайзер
13
Кайзер
10
Форсберг
7
Бурк
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Бурк
18
Венделл
39
Хенрикс
39
Хенрикс
18
Венделл
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
38
Беллараби
17
Бэйли
17
Бэйли
38
Беллараби
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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