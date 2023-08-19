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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 19 августа 2023
Байер
19.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
24'
Ж. Фримпонг
35'
Д. Та
64'
Ф. Вирц
39'
Д. Ольмо
71'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - РБ Лейпциг
Замена
Н. Амири
️️️️
В. Бонифаци
89'
Замена
А. Гложек
️️️️
Й. Хофманн
89'
84'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
К. Шлагер
81'
Желтая карточка
К. Люкеба
Замена
Артур
️️️️
Ж. Фримпонг
80'
76'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Л. Опенда
Замена
Р. Андрих
️️️️
Ф. Вирц
75'
71'
ГОЛ! 3:2!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Симакан
Желтая карточка
В. Бонифаци
69'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ж. Фримпонг
64'
62'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
62'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
62'
Замена
К. Кампль
️️️️
Х. Симонс
62'
Замена
К. Люкеба
️️️️
Н. Зайвальд
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Д. Раум
ГОЛ! 2:0!
Д. Та
Пас отдал
Й. Хофманн
35'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
В. Бонифаци
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
32
Матей Коварж
ВР
6
Reno Münz
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
4
Орбан
22
Раум
13
Зайвальд
21
Шлагер
7
Симонс
20
Ольмо
17
Опенда
11
Вернер
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
22
Бонифаци
10
Амири
10
Амири
22
Бонифаци
7
Вирц
8
Андрих
8
Андрих
7
Вирц
7
Хофманн
10
Гложек
10
Гложек
7
Хофманн
13
Зайвальд
23
Люкеба
23
Люкеба
13
Зайвальд
7
Симонс
44
Кампль
44
Кампль
7
Симонс
21
Шлагер
14
Карвалью
14
Карвалью
21
Шлагер
17
Опенда
10
Форсберг
10
Форсберг
17
Опенда
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
32
Матей Коварж
ВР
6
Reno Münz
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
6
Reno Münz
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
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