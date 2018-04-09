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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 09 апреля 2018
РБ Лейпциг
09.04.2018, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Байер
17'
М. Забитцер
45'
К. Хаверц
51'
Ю. Брандт
56'
П. Рецос
69'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
69'
ГОЛ! 1:4!
К. Фолланд
Пас отдал
Ю. Брандт
56'
ГОЛ! 1:3!
П. Рецос
51'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Брандт
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Бэйли
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Поульсен
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
44
Кампль
20
Забитцер
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-1-1-3
1
Лено
8
Бендер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
17
Бэйли
29
Хаверц
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
11
Адемола Лукман
ЦФ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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