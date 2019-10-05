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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - РБ Лейпциг
Байер - РБ Лейпциг: обзор матча 05 октября 2019
Байер
05.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
66'
К. Фолланд
78'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - РБ Лейпциг
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
89'
78'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Хальстенберг
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
76'
Желтая карточка
М. Вайзер
74'
73'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
70'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
М. Кунья
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ч. Арангис
66'
63'
Замена
П. Шик
️️️️
М. Забитцер
60'
Желтая карточка
Д. Демме
59'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Т. Вернер
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
46'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
5
Бендер
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
10
Амири
20
Арангис
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
23
Хальстенберг
6
Демме
20
Забитцер
27
Лаймер
10
Форсберг
11
Вернер
10
Кунья
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
11
Вернер
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Вернер
10
Кунья
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Кунья
20
Забитцер
14
Шик
14
Шик
20
Забитцер
Остались в запасе
Байер
РБ Лейпциг
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Байер - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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