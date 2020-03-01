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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Байер
РБ Лейпциг - Байер: обзор матча 01 марта 2020
РБ Лейпциг
01.03.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Байер
32'
П. Шик
29'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Байер
90'
+3
Желтая карточка
М. Диаби
90'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Аларио
Замена
Х. Вольф
️️️️
П. Шик
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
76'
71'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
71'
64'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
39'
Желтая карточка
Д. Та
ГОЛ! 1:1!
П. Шик
Пас отдал
К. Нкунку
32'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
К. Хаверц
24'
Желтая карточка
К. Демирбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
3-2-1-1-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
20
Мукиэле
20
Забитцер
10
Форсберг
11
Вернер
14
Шик
28
Нкунку
4-3-3
1
Градецки
5
Бендер
4
Та
12
Тапсоба
18
Венделл
10
Амири
26
Демирбай
25
Паласиос
29
Хаверц
27
Аларио
17
Бэйли
14
Шик
17
Вольф
17
Вольф
14
Шик
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
27
Аларио
38
Беллараби
38
Беллараби
27
Аларио
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Байер
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
10
Паулиньо
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
38
Ивон Мвого
ВР
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча РБ Лейпциг - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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